كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم السبب وراء تسمية كرة مونديال قطر 2022 بالرحلة.

وجاء في بيان الفيفا الرسمي: "لقّبت الكرة بالرحلة لأنها مستوحاة من ثقافة وعمارة وقوارب قطر، إضافة لعلمها الوطني".

وأضاف: "تمثل الألوان القاتمة والنابضة بالحياة على الخلفية اللؤلؤية البلد المضيف لكأس العالم، والانتشار المستمر للعبة".

وكان الفيفا قد أعلن أنه بالتعاون مع واحدة من أكبر شركات الأزياء الرياضية في العالم قد تم الكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم قطر 2022، والتي تم تلقيبها باسم "الرحلة"، وهي الكرة الرابعة عشر على التوالي التي تصنعها نفس الشركة لبطولة كأس العالم.

وعن الظهور الأول للكرة، ذكر الفيفا: "سيكون أول ظهور علني لكرة الرحلة مصحوبا بأساطير اللعبة، مثل إيكر كاسياس وكاكا وفرح جفري ونوف العنزي، إضافة لجملة من المواهب الكروية من لاعبات واعدات من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، بالإضافة إلى لاعبي الجيل القادم من أكاديمية أسباير بالدوحة".

وتابع الفيفا في بيانه: "سيمثل الإعلان الرسمي عن الكرة بداية رحلة "الرحلة" إلى عشر مدن في مختلف مناطق العالم، بما في ذلك دبي، وطوكيو، ومكسيكو سيتي، ونيويورك".

وتُجرى بعد غدٍ الجمعة مراسم قرعة كأس العالم بعد نهاية الجولة الحاسمة والفاصلة من التصفيات المؤهلة للمونديال في معظم القارات، وأصبح يتبقى 5 مقاعد فقط شاغرة في المونديال يتنافس عليها 13 منتخبًا حول العالم في الفترة المقبلة.

وكانت القارة الإفريقية قد كشفت عن المنتخبات الخمس المتأهلة منها وهم السنغال وغانا والكاميرون وتونس والمغرب، الفريقان العربيان اللذان سيصطحبا السعودية وقطر من آسيا.