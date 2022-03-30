ساديو ماني: صلاح خسر مرتين وكنت أكثر حظا منه

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وجه ساجيو ماني، لاعب منتخب السنغال، رسالة إلى محمد صلاح، قائد منتخب مصر، بعد تأهل أسود التيرانجا إلى مونديال قطر 2022.

وكان منتخب السنغال قد حقق الفوز على نظيره المصري بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم على ستاد عبدالله واد، في إياب الدور الفاصل لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال ماني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «صلاح خسر مرتين وأنا فوزت مرتين وبالتالي أنا أكثر حظا منه لأني فوزت مرتين».

وأضاف: «فخور لأن حلم المونديال كان يراوضني منذ الصغر وحققنا هذا الحلم واليوم بالتأهل».

وأكمل: «كنا نعلم أن منتخب مصر كان سيقدم مباراة صعبة ومصيرية للغاية ولذلك عرفنا كيف نهزمهم».

مباراة الذهاب التي اقيمت على ستاد القاهرة الدولي كانت قد انتهت بفوز منتخب مصر بهدف دون رد في اللقاء الذي اقيم الجمعة الماضية.