إزالة 7 تعديات بالبناء بحي شمال الأقصر

قاد العميد طارق لطفي رئيس مركز ومدينة الأقصر، حملة لإزالة التعديات على مخالفات البناء والأراضي المملوكة للدولة بحي شمال الأقصر، أسفرت عن تنفيذ إزالة 4 قرارات بناء و3 في المهد بدون ترخيص بإجمالي مساحة حوالى 620 متر مربع.

وأوضح لطفي أن المخالفة الأولى كانت عبارة عن صب قواعد وسلمات من الخرسانة على مسطح 150 متر بشارع متفرع من عزبة مهيوب النجع الطويل، والثانية عبارة عن مخالفة على مساحه 80 متر مربع بشارع متفرع من عزبة مهيوب نجع الطويل.

وأضاف أن المخالفة الثالثة كانت عبارة إنشاء سور بدون ترخيص على مسطح 120 متر مربع بجوار مسجد الصالحين بشارع الحزام الأخضر النجع الطويل، وبناء قواطيع من الطوب الأحمر ومونة الأسمنت وعشة من الخشب وسقف من الجريد البوص بمسطح 70 متر مربع بشارع طراد النيل أمام مسجد عمر بن العاص، وإجمالي المساحة الكلية 620 متر مربع وتمت جميع الإزالات حتى مستوى سطح الأرض.