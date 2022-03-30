كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بكورونا و237 وفاة

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سجلت كوريا الجنوبية 424 ألفا و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بحسب ما ذكرته الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 12 مليونا و774 ألفا و956 إصابة.

كما سجلت البلاد 432 وفاة جديدة، وفقا لما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وارتفع عدد الحالات الحرجة لأعلى مستوى على الاطلاق ليبلغ 1301، بعد تسجيل 86 حالة حرجة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أنه حتى أمس الثلاثاء، بلغ عدد من تلقوا جرعات تنشيطية 69ر32 مليون شخص، بواقع 7ر63%. وبلغ عدد الحاصلين على تطعيم كامل 48ر44 مليون شخص، أي نحو 7ر86%.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة الكورية غدا الخميس تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.