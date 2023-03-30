بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل«ستهم»، بقيام ستهم "روجينا"، بحلاقة شعرها تماما"على الزيرو"؛ حزنا على ولدها، وارتداء ثوب الرجال، والذهاب للمحجر الذي يعمل فية شقيقها جبر"محمد عبد الحافظ"، والعمل فيه دون عمله، ومتخفية في زي الرجال، كما قامت بتغيير صوتها بشكل بشبة إلي حد كبير صوت الرجال حتى لا يشك فيها أحد من عمال المحجر.

كما شهدت الحلقة الثامنة، مشاجرة كبيرة بين ستهم وأحد العمال في المحجر، بعدما قامت بضربه بزجاج على رأس، وقامت بضربها "علقت موت" جعلها تنزف من فمها، وبعدها عرف جبر أن ستهم هي تعمل معه في المحجر الذي يعمل فيه، وتحدث مشادة كلامية بينهما، ويفرض عليها جبر عدم الذهاب إلي المحجر مرة أخري، فتترك له منزله.

مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.