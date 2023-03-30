حكام مباريات الجمعة في الجولة الـ 22 من الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، أسماء حكام مباريات غدًا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستضيف فريق غزل المحلة نظيره الاتحاد السكندري، في التاسعة والربع من مساء غدًا الجمعة، فيما سيلتقي فريق فاركو مع نظيره أسوان في الموعد ذاته.

وسيدير مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري، طارق مجدي حكما للساحة، ويعاونه الثنائي أسامة السيد وخالد حسين، فيما سيكون عاطف حسين حكمًا رابعًا، فيما يتواجد على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» الثنائي علاء صبري وهاني خيري

فيما سيكون أحمد ناصر عباس حكما للساحة في مباراة فاركو وأسوان، ويعاونه كل من صالح محمد وعمرو جمعة، وأحمد حمدي حكما رابعا، بينما يتواجد على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» الثنائي محمد نهاد وأحمد لطفي.