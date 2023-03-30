مقتل مدني وإصابة 5 آخرين في قصف روسي لمنطقة دونيتسك

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم دونيتسك بافلو كيريلينكو، اليوم الخميس، مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين في قصف روسي على منطقة دونيتسك.

وقال كيريلينكو -في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- إن "في 29 مارس، قتل الروس أحد السكان في منطقة دونيتسك- في بلدة تشاسيف يار، وأصيب خمسة آخرون في المنطقة".

وأشار إلى أنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وتابع: "قصف الجيش الروسي مناطق أوريخوفو-فاسيلفكا وباخموت وإيفانيفسكي وتشاسيف يار ونوفوماركوف وأوليكساندرو شولتين في منطقة دونيتسك على مدار أمس".