ضبط 3 تجار مخدرات في مطروح وأسيوط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 3 عناصر إجرامية من تجار المخدرات بنطاق محافظتى "مطروح – أسيوط".

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) ومديريتى أمن (مطروح، أسيوط) والإدارة العامة لتدريب الكلاب البوليسية بأكاديمية الشرطة نشاط عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى (قسم شرطة الضبعة، مركز شرطة الفتح) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

تم استهدافهم وأمكن ضبطهم كالتالى:

ضبط عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة في مطروح - حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه. وبحوزته (165 طربة حشيش وزنت 22 كيلو و500 جرام، بندقية آلية وخزينة، طلقات لذات العيار، مبلغ مالى، هاتفى محمول).

وفي أسيوط تم استهداف بؤرة إجرامية مسلحة بدائرة مركز شرطة الفتح يديرها عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة المركز- حال تواجدهما بمسكنهما. وبحوزتهما (كمية لمخدر الأفيون وزنت 750 جراما، كمية لمخدر الآيس "الشابو"، كمية لمخدر الحشيش، بندقية آلية و2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار، طبنجة و2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار، فرد روسى وعدد من الطلقات لذات العيار، و2 دراجة نارية "بدون لوحات"، 2 سلاح أبيض، 2 ميزان حساس، مبلغ مالى، هاتفى محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و820 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.