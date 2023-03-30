إيطاليا: نعمل على تسهيل المصالحة في ليبيا والاستقرار في الساحل

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أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف سيزور العاصمة روما قريباً، فيما تعمل إيطاليا على تسهيل المصالحة في ليبيا والاستقرار في الساحل.

وجاء إعلان تاياني على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" عقب اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري أحمد عطاف.

وقال تاياني إن المكالمة ناقشت "تعزيز شبكة الطاقة والتعاون الاقتصادي والقضايا الإقليمية"، مشيراً إلى أن دور الجزائر أساسي في ضمان الاستقرار في تونس.

وهذه أول مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية إيطاليا والجزائر منذ أن تولى أحمد عطاف المنصب خلفاً لرمضان العمامرة في 16 مارس الجاري.

وترغب إيطاليا في العمل "بتنسيق وثيق" مع الجزائر "لدعم تونس وتسهيل المصالحة الوطنية في ليبيا والاستقرار في منطقة الساحل"، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية أن تاياني أكد على أهمية التعاون الإيطالي الجزائري لاستقرار وأمن البحر المتوسط.

كما جدد الوزير الإيطالي التأكيد على أهمية تعاون إيطاليا مع الجزائر من وجهة نظر سياسية واقتصادية وأمنية، معربًا عن أمله في المزيد لتعميق العلاقات الثنائية الممتازة بالفعل.

وأشار تاياني إلى عزم روما توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع الجزائر، موضحاً أنها "تركز بشكل خاص على القطاعات المبتكرة مثل الصناعة الزراعية والتكنولوجيات الطبية الحيوية والبنى التحتية الرقمية".

وأكد وزير الخارجية الإيطالي على هدف حكومة بلاده في جعل إيطاليا مركزًا للطاقة في البحر المتوسط ​​أيضًا بفضل العلاقة المتميزة مع الجزائر، المورد الأول للغاز الطبيعي إلى إيطاليا.