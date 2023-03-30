محكمة روسية: اعتقال مراسل وول ستريت جورنال بتهمة التجسس حتى 29 مايو

أصدرت محكمة ليفورتوفو شرقي العاصمة الروسية موسكو، أمر اعتقال بحق الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال»، بتهمة التجسس.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، ألقت المحكمة القبض على المواطن الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش، ويعمل موظفا في صحيفة «وول ستريت جورنال»، وأودعته الحجز المؤقت لمدة شهرين على ذمة التحقيق في قضية تجسس، وفقا لما نقلته وكالة «نوفوستي» الروسية.

وقال مصدر روسي إن «المحكمة وافقت على التماس التحقيق، واختارت إجراء وقائيا بالحجز المؤقت حتى 29 مايو». وعقدت جلسة المحكمة خلف أبواب مغلقة.

واعتقلت هيئة الأمن الفدرالية الروسية الصحفي «جيرشكوفيتش»، في مدينة يكاتيرينبورج صباح اليوم، للاشتباه في تجسسه لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا للهيئة، فقد جمع الصحفي بناء على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية، معلومات تشكل سرا من أسرار الدولة، حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي، وهو ما دفع الهيئة لرفع قضية جنائية ضده بموجب المادة رقم 276 من القانون الجنائي الروسي بتهمة التجسس.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد صرحت في وقت سابق بأن ما كان يقوم به المراسل «لا علاقة له بالصحافة»، وأشارت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأجانب في روسيا وضع «المراسل الأجنبي واعتماده الصحفي للتغطية على أنشطة غير صحفية».