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احتجزت الشرطة الفرنسية 1738 شخصا في مداهمات عديدة لمكافحة المخدرات في أنحاء البلاد في الأيام القليلة الماضية.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، اليوم السبت، في سان دوني قرب باريس: "سنواصل عمليات مكافحة المخدرات". وأضاف أنه سيتم القضاء على تهريب المخدرات.

وخلال العمليات على مدار العشرة أيام الماضية تمت مصادرة 4ر2 مليون يورو (6ر2 مليون دولار). كما صادرت القوات 150 كيلوجراما من المخدرات، أغلبها من الكوكايين والهيروين.

وذكر دارمانان أنه تم احتجاز أكثر من 300 شخص في باريس ومنطقة سين سانت دينيس شمال شرقي العاصمة وحدهما.

وأشار الوزير إلى أن مكافحة المخدرات ينبغي ألا تتم في مجال الأمن فحسب، بل لعبت قطاعات التعليم ومكافحة الإدمان ومسؤولية الآباء دورا أيضا فيها.

وتعتبر هذه المداهمات من جانب الشرطة الفرنسية جزءا من استراتيجية تم إطلاقها الصيف الماضي بهدف القضاء على حوالي 4000 بؤرة لبيع المخدرات في البلاد.