ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية: لا تفريط في حبة رمل من سيناء

قال الشيخ عبد الله جهامة، ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية، إنهم أقاموا مائدة إفطار بلا طعام تضامنًا مع الفلسطينيين، مشيرا الى أن الشعب المصري لن يتوقف عن دعمهم.



وأضاف خلال كلمته في فعالية «حكاية خير» بالعريش، الجمعة: «هناك دعم مستمر منذ السابع من أكتوبر، ومصر تدعم الأخوة الفلسطينين عبر قوافل عدة، و70 أو 80% من القوافل التي دخلت غزة كلها من دم الشعب المصري، واستقطاع من قوته».



وتابع: «الشعب المصري أعطى عطاءً سخيا، وليست المرة الأولى، ولكن منذ 1948 ومصر حكومة وجيشا وشعبا تدعم الأخوة في فلسطين».



واستكمل: «في هذة الأيام محتاجين التمسك بالدعاء للإخوة الفلسطينيين، وشوفنا المآسي تلو المآسي في فلسطين، وندعو الله أن يرفع هذه الغمة ويزيلها عن شعب فلسطين».



وقال ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية: «لا شك أن سيناء اتدفع فيها دم غالي، من شهداء القوات المسلحة والشرطة، وما يزيد عن 570 شهيدا على هذه الأرض، وسيناء زى ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تفريط في حبة رمل من أرضها».



