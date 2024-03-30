الهند: إجراءات قانونية ضد 9 قراصنة بعد إنقاذ سفينة صيد إيرانية في عملية بحرية

قالت البحرية الهندية، اليوم السبت، إنه بعد يوم من تمكنها من إنقاذ سفينة صيد إيرانية مختطفة، وطاقهما الباكستاني المكون من 23 فردا في عملية بحرية لمكافحة القرصنة، يجري نقل القراصنة التسعة الذين استسلموا للسلطات المختصة إلى الهند من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية.

وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم بموجب قانون مكافحة القرصنة البحرية لعام 2022، وفقا لوكالة "برس تراست أوف إنديا".

وأكملت الفرق المتخصصة التابعة للبحرية الهندية، عمليات التعقيم وفحص صلاحية سفينة الصيد "الكامبار" للإبحار، وفقا لبيان شاركه المتحدث باسم البحرية.