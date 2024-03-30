 القبض على متهم بإضرام النيران في سيارة والد زوجته بالعياط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القبض على متهم بإضرام النيران في سيارة والد زوجته بالعياط

محمود عبد السلام
نشر في: السبت 30 مارس 2024 - 10:56 ص | آخر تحديث: السبت 30 مارس 2024 - 10:56 ص

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل متهم بإضرام النيران بسيارة والد زوجته، بسبب خلافات أسرية، بمنطقة العياط.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل جراج بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء لمحل البلاغ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات تبين أن زوج ابنة مالك السيارة وراء إضرام النيران، بسبب خلافات أسرية، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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