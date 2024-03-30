أمسيات صناع السعادة لـ300 طفل من ذوي الهمم ومرضى السرطان بالإسكندرية

اختتم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموى، بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، مساء الجمعة، أمسيات «صناع السعادة»، بحفل حضره 300 شخص من الأطفال ذوي الهمم، ومرضى السرطان وشخصيات عامة، وعدد من سكان حي أول المنتزه.

وتضمّن الحفل فقرات فنية ودينية وثقافية، حيث قدم فريق المنشد السوري طارق سويدان فقرات من أناشيده، وعرض فريق إسكندرية لذوي الهمم «تنوره»، واختتم الحفل المطرب محمد عمر، والمطربة ندى أحمد، من فريق المايسترو شريف عزت.

وحضر الحفل اللواء محمد سحلول رئيس حي أول المنتزه، وأحمد إبراهيم سكرتير عام الحي، وجون مكرم، ورامي يسري عضوا التحالف الوطني، والأخير رئيس جمعية "خليك إيجابي".

وأثنى التحالف على دعم محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، واللواء محمد سحلول رئيس حي أول المنتزه، ومساهمتهم في إنجاح الفعاليات التي تخدم المواطنين.