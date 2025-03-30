اعتقال لبنانيين مشتبه في إطلاقهم صواريخ نحو إسرائيل

أعلنت أجهزة الأمن اللبناني، اليوم الأحد، اعتقال عدد من المشتبه بهم في إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان نحو إسرائيل.

وقال مكتب شئون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إنه "في إطار متابعة الأوضاع الأمنية والحفاظ على الاستقرار، لا سيما في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها الجنوب اللبناني، والتي شملت إطلاق صواريخ مجهولة المصدر في تاريخي 22 و28 مارس، كثفت المديرية العامة للأمن العام عملياتها الاستخبارية لكشف المتورطين في هذه الأعمال".

وأوضح البيان: "بإشراف القضاء المختص، أوقفت المديرية العامة للأمن العام عددا من المشتبه بهم، وبدأت الجهات المعنية التحقيقات معهم لتحديد المسئوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان الجمعة، إطلاق "قذيفتين صاروخيتين" من لبنان نحو أراضيه، مشيرا إلى أنه تم اعتراض واحدة فيما سقطت القذيفة الصاروخية الثانية داخل الأراضي اللبنانية.

وجاء في البيان أنه "إثر أطلاق صفارات الإنذار.. رصدت قذيفتان صاروخيتان قادمتان من لبنان، تم اعتراض واحدة بينما سقطت الثانية داخل الأراضي اللبنانية".

وحذر وزير الدفاع يسرائيل كاتس من أنه "إذا لم يخيم الهدوء في بلدات الجليل، لن يكون هناك هدوء في بيروت".