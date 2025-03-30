 بعد استهداف مطار بن جوريون.. الحوثيون: حققت العملية هدفها بنجاح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد استهداف مطار بن جوريون.. الحوثيون: حققت العملية هدفها بنجاح

وكالات
نشر في: الأحد 30 مارس 2025 - 12:33 م | آخر تحديث: الأحد 30 مارس 2025 - 12:33 م

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان منشور عبر منصة "إكس": "نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وإسنادا لمقاومته العزيزة الباسلة: "استهدفت القوة الصاروخية بعملية عسكرية مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذوالفقار وقد حققت العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله".

وأكد سريع، في البيان، أنهم ومن خلال هذه العملية يؤكدون "فشل العدوان الأمريكي في منع اليمن من استمرار عملياته الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم، وأن عشرات الغارات اليومية لن تثني القوات المسلحة عن تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية، وستواصل بعون الله عملياتها ضد العدوان الإسرائيلي حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخين من اليمن باتجاه تل أبيب.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال: "إثر تنبيهات تم تفعيلها قبل قليل في عدة مناطق، اعترضت قوات الدفاع الجوي الاسرائيلي صاروخاً أطلق من الأراضي اليمنية"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وتم اعتراض الصاروخ قبل أن يصل إلى أراضي إسرائيل؛ وتم تفعيل التنبيهات وفقًا للسياسة.

 

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