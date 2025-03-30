المملكة المتحدة ترسل مساعدات بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني إلى ميانمار

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تعهدت حكومة المملكة المتحدة بتقديم "مساعدات لإنقاذ الحياة" تصل قيمتها إلى 10 ملايين جنيه إسترليني لميانمار التي تعرضت لزلزال قوي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن وزارة الخارجية قالت إن حزمة المساعدات ستدعم الإجراءات الإنسانية " في المناطق الأكثر تضررا من الزلزال" مع التركيز على إمدادات الطعام والمياه والأدوية وأماكن الإيواء.

ويذكر أن زلزالا بقوة 7ر7 درجات على مقياس ريختر ضرب ميانمار أمس الأول الجمعة.

وقالت جينفر تشابمان وزيرة شئون التنمية الدولية "المملكة المتحدة ترسل دعما فوريا ومنقذا للحياة لشعب ميانمار في أعقاب الزلزال المدمر".

وأضافت" أقدم خالص التعازي لشعب ميانمار بعد هذا الحدث المأساوي".