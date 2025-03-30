امرأة تواجه عدة اتهامات بعد حادث دهس مروع في بروكلين أسفر عن مقتل أم وطفليها

تواجه امرأة عدة تهم جنائية بعد أن صدمت عائلة كانت تسير في أحد شوارع بروكلين، مما أسفر عن مقتل أم وطفليها، في حادث وصفه عمدة نيويورك، إريك آدامز، بأنه " حادث مأساوى له أبعاد شكسبيرية".

وتم توجيه اتهامات إلى مريم ياريمي بعد ساعات من الحادث الذي وقع بعد ظهر أمس السبت، حيث وُجهت إليها ثلاث تهم بالقتل غير العمد بسبب الإهمال الجنائي، وثلاث تهم بالقتل الخطأ، وثلاث تهم بالاعتداء من الدرجة الثانية، إلى جانب عدة تهم أخرى.

وقالت الشرطة إن ياريمي كانت تقود برخصة معلقة، وأن التهم الإضافية تشير إلى أنها كانت مسرعة ولم تلتزم بإعطاء الأولوية بعد توقفها عند إشارة حمراء، مما أدى إلى تصادمها مع مركبة أخرى قبل أن تدهس العائلة التي كانت تعبر الطريق عند ممر المشاة.

وذكرت مفوضة الشرطة، جيسيكا تيش، للصحفيين في موقع الحادث: "سأسمي الأمور بمسمياتها، هذه مأساة مروعة تسبب فيها شخص لم يكن يجب أن يكون على الطريق. أم وطفلان صغيران قُتلوا. طفل آخر يصارع من أجل حياته. عائلة بأكملها ومجتمع بأسره في حالة صدمة".

ولم يتم العثور على رقم هاتف ياريمي، ولم يتم الرد على الاتصالات بمحاكم مقاطعة كينجز ، كما لم تتوفر أي معلومات في النظام القضائي حول من قد يمثلها قانونيًا.