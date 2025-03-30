استقالة أكبر مسؤول عن اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

استقال أكبر مسؤول عن اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وانتقد أكبر مسؤول صحي في البلاد بسبب السماح "للمعلومات المضللة والأكاذيب" بتوجيه قراراته بشأن سلامة اللقاحات.

وأعلن الدكتور بيتر ماركس في رسالة موجهة إلى القائمة بأعمال مفوض إدارة الغذاء والدواء، سارا برينر، أمس الجمعة، أنه سيستقيل ويتقاعد بحلول 5 أبريل من منصبه كمدير لمركز تقييم وأبحاث البيولوجيا التابع للإدارة.

وجاء في رسالته، التي حصلت وكالة أسوشيتد برس،على نسخة منها أنه كان "مستعدا للعمل" لمعالجة المخاوف التي أثارها روبرت كينيدي الابن بشأن سلامة اللقاحات، لكنه خلص إلى أن ذلك لم يكن ممكنا.

وأضاف ماركس: "لقد أصبح من الواضح أن الحقيقة والشفافية ليستا مرغوبتين من قبل الوزير، بل إنه يريد فقط تأكيدا خاضعا لمعلوماته المضللة وأكاذيبه".

ولم ترد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية على طلب للتعليق.

ووفقا لمسؤول سابق في إدارة الغذاء والدواء، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، فقد عُرض على ماركس خيار الاستقالة أو الإقالة من قبل كينيدي، لكنه اختار الاستقالة.