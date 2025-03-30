هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، بمنع مستوردي النفط الروسي من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع موسكو بشأن أوكرانيا.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" إنه "إذا اشتريت النفط من روسيا، فلن تتمكن من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه يعتزم فرض رسوم تتراوح بين 25 في المئة إلى 50 في المئة على النفط الروسي.

ويخطط ترامب للحديث مجددا مع بوتين الأسبوع الجاري ـ حسب وكالة سبوتنك الروسية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد حل الصراع الأوكراني بصدق.

وقال بوتين، في حديث مع طاقم بحارة الغواصة النووية الروسية "أرخانغيلسك": "في رأيي، فإن الرئيس المنتخب حديثًا للولايات المتحدة يريد بصدق إنهاء هذا الصراع".

وأضاف الرئيس الروسي، أنه "من الواضح أن الصراع الذي تحدثت عنه، وقدمت وصفًا موجزًا لما حدث في الماضي القريب، لا يزال معقدًا ويتطلب مناقشة ومنهجية متعمقة، ونحن نؤيد حل كل هذه القضايا بالوسائل السلمية"، مؤكدا أن موسكو مستعدة للعمل مع أي دولة تسعى إلى حل الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني من أجل التوصل إلى حل سلمي.