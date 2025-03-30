شولتس يعلن دعمه القوي لكندا في خلافها مع إدارة ترامب بشأن الرسوم الجمركية

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن دعمه القوي لكندا في خلافها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

وقال شولتس باللغة الإنجليزية خلال حفل افتتاح معرض "هانوفر ميسي"، أكبر معرض تجاري في العالم لقطاع الآلات والتكنولوجيا الإلكترونية، حيث تعد كندا الشريك الرسمي لهذا العام: "نحن نقف إلى جانبكم".

وتراجعت العلاقات الأمريكية الكندية إلى أدنى مستوياتها التاريخية بعد أن أعلن ترامب في فبراير عن فرض رسوم جمركية على جارتها الشمالية في إطار سياسة "أمريكا أولا" التجارية. كما أثار ترامب جدلا خلال الأسابيع الماضية بتلميحاته العلنية حول إمكانية ضم كندا لتصبح الولاية الأمريكية الـ 51.

وفي معرض "هانوفر ميسي"، الذي يحضره أكثر من 200 ألف شخص، تسعى كندا إلى تعزيز العلاقات التجارية وبناء شراكات جديدة مع أوروبا، في ظل تقويض اعتمادها على الولايات المتحدة كشريك تجاري رئيسي.

وقال شولتس: "كندا لديها أصدقاء في جميع أنحاء العالم، وخاصة هنا في ألمانيا وأوروبا"، مشددا على أن الحل لمواجهة السياسات الحمائية والرسوم الجمركية يكمن في تعزيز التجارة الحرة والقدرة التنافسية والسيادة التكنولوجية.

وأضاف: "نظرة سريعة على الأسواق وأسعار الأسهم تثبت أن سياستنا التجارية ليست على المسار الخطأ"، مؤكدًا أن الحروب التجارية خاسرة للجميع، حتى بالنسبة للولايات المتحدة.