هجمات بصواريخ ومسيرات تستهدف الكويت والسعودية والإمارات

- الكويت أعلنت إسقاط 5 مسيرات ومقتل شخص في هجوم إيراني استهدف محطة للكهرباء وتقطير المياه

- السعودية أعلنت اعتراض 5 صواريخ باليستية و5 مسيرات

- الإمارات أعلنت أن الدفاعات الجوية اعترضت هجوما على دبي

أعلنت الكويت والسعودية، تعرضهما لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة منذ فجر الاثنين، فيما ذكرت الإمارات أنها اعترضت هجوما على إمارة دبي، مع دخول الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران شهرها الثاني.

- الكويت

وأعلن الحرس الوطني الكويتي، إسقاط 5 مسيرات في "مواقع المسئولية" دون تحدد الموقع.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني جدعان فاضل جدعان، في بيان إن "قوة الواجب تمكنت من إسقاط مسيرة و4 طائرات درون (مسيرة صغيرة) في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها".

وفي وقت سابق، أعلنت الكويت، مصرع شخص واحد إثر هجوم إيراني استهدف مبنى بإحدى محطات الكهرباء وتقطير المياه.

وأفادت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، في بيان، بـ"تعرّض مبنى خدمي في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم من العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت، مساء الأحد".

وكشفت الوزارة، أن الهجوم "أسفر عن وفاة أحد العاملين من الجنسية الهندية وتضرر المبنى بأضرار مادية جسيمة".

وأشارت إلى أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت أعمالها بشكل فوري وفق خطط الطوارئ المعتمدة للتعامل مع تداعيات الحادث واستمرار كفاءة التشغيل، دون ذكر مكان المحطة المستهدفة.

ووفق وزارة الدفاع الكويتية، فإنه "منذ بدء العدوان الآثم بتاريخ 28 فبراير 2026، بلغ إجمالي ما تم رصده من التهديدات الجوية المعادية 307 صواريخ باليستية، و2 من الصواريخ الجوالة (كروز)، و616 طائرة مسيّرة".

- السعودية

أعلنت وزارة الدفاع، فجر الاثنين، اعتراض 5 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية.

وصباح الاثنين، أعلنت الوزارة اعتراض وتدمير 5 مسيّرات خلال الساعات الماضية.

ومنذ 28 فبراير، أعلنت السعودية اعتراض 53 صاروخا باليستيا و3 صواريخ كروز و1001 مسيرة، على الأقل وفق رصد الأناضول.

- الإمارات

وفي الإمارات، أعلنت حكومة دبي، أن أصوات الانفجارات التي سمعت فجر الاثنين في مناطق مختلفة بالإمارة كانت نتيجة اعتراضات للدفاعات الجوية.

وقال مكتب دبي الإعلامي (رسمي): "تؤكد الجهات المختصة في دبي أن الاصوات المسموعة في مناطق مختلفة في إمارة دبي هي نتيجة الاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية. وتدعو الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

ولم يحدد المكتب ما إذا كانت الاعتراضات لصواريخ أو طائرات مسيرة، كما لم يحدد المنطقة التي تم بها الاعتراض.

ووفق وزارة الدفاع الإماراتية، تعاملت الدفاعات الجوية مع 414 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخ جوال، و1914 طائرة مسيرة، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية وحتى الأحد.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج العربي والأردن إلى هجمات بصواريخ ومسيرات من إيران تسببت في سقوط قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأعيان مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، الأمر الذي تدينه تلك الدول وتطالب مرارا بوقف الاعتداءات.

وتقول طهران إن هذه الهجمات تستهدف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، في إطار ردها على العدوان الإسرائيلي الأمريكي الذي أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.