السويسريون يشعرون بإحباط لعدم قدرتهم على سحب النقود واستخدامها كالمعتاد

يسود شعور متزايد بالإحباط لدى السويسريين؛ لعدم قدرتهم على سحب النقود واستخدامها كما اعتادوا.

وتشير نتائج استطلاع أجراه البنك الوطني السويسري (البنك المركزي السويسري)، نُشرت اليوم الاثنين، إلى أن هيمنة المدفوعات الرقمية تتعزز نتيجة قيام التجار بإلغاء خيار استخدام الأوراق النقدية والعملات المعدنية في المعاملات، وفقا لماذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وتقبل أعداد أقل الدفع نقدا، بينما يزداد استخدام البطاقات وتطبيقات الدفع الإلكترونية مثل مزود الخدمة المحلي توينت.

وقال البنك المركزي، إن "حوالي نصف السكان واجهوا قيودا في اختيار طريقة الدفع في عام 2025. وبالمقارنة مع السنوات السابقة، تأثر النقد بشكل متزايد نتيجة لذلك".

وصدرت نتائج الاستطلاع في نفس الشهر الذي أيد فيه الناخبون مقترحا يكرس النص على وجود الفرنك الورقي في الدستور؛ مما يبرز كيف أن استخدام النقود الورقية لا يزال قضية محركة للمشاعر في سويسرا.

ويمتلك كل ساكن في سويسرا في المتوسط ما يعادل 10 آلاف و700 دولار أمريكي في منزله، وهو أعلى مجموع في جميع الاقتصادات التي يجمع فيها بنك التسويات الدولية البيانات.