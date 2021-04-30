الغربية: ضبط 7 أطنان رنجة وأسماك وفسيخ قبل طرحها بشم النسيم

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية، بالاشتراك مع الجهات المعنية، اليوم الجمعة، من ضبط 7 أطنان أسماك مدخنة "رنجة" وأسماك هارنج وفسيخ، داخل 3 مصانع فى مركزى طنطا وكفرالزيات، قبل طرحها بالأسواق استعدادا لبيعها فى أعياد الربيع وشم النسيم.

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، ترأس حملة من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وأطباء الإدارة البيطرية بطنطا وكفرالزيات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، على بعض مصانع الأسماك المدخنة "الرنجة" بمركزى طنطا وكفرالزيات، وأسفرت عن ضبط 7 أطنان أسماك مدخنة "رنحة" وأسماك هارنج، وأسماك "فسيخ" غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتحرير 3 محاضر مخالفات لـ3 مصانع.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.