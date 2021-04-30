وزير التعليم العالي يتفقد إنشاءات المجمع الأكاديمي الجديد للجامعة اليابانية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإنشاءات الخاصة بالمجمع الأكاديمي الجديد للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-Just) بمدينة برج العرب الجديدة، والمجمع الأكاديمي الجديد تحت الإنشاء، والذي وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناءه واستكمال بناء الحرم الدائم للجامعة المصرية اليابانية خلال افتتاحه للمرحلة الأولى من بناء الحرم أثناء زيارته للجامعة في 16 سبتمبر 2020 .

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق اسم السيد شينزو أبي رئيس وزراء اليابان السابق على المجمع العلمي الأكاديمي الجديد للجامعة، تقديرا للصداقة والتعاون البناء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان (الذي اعتزل العمل السياسي في بلاده لظروف صحية طارئة)، علما بأن التعاون بين الزعيمين المصري والياباني قد أثمر عن العديد من الانجازات في المشروعات القومية العملاقة في جمهورية مصر العربية ومنها (المتحف المصري الكبير، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق) .

يحتوي المجمع الأكاديمي على عدد 14 مبنى لكليات وبرامج أكاديمية تهدف إلى تخريج شباب مصري قادر على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، حيث أن البرامج اﻷكاديمية (المرحلة الجامعية الأولى - مرحلة البكالوريوس - الدراسات العليا) يتم الإعداد والتخطيط لها بالشراكة مع الأساتذة المصريين والخبراء اليابانيين العاملين بالجامعة، وبمشاركة الأكاديميين اليابانيين من 13 جامعة متعاونة مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا؛ وتهدف جميع البرامج الدراسية التي تقوم بتقديمها الجامعة على خدمة الصناعة المصرية والعمل على توطينها ونقل التكنولوجيا والمعرفة المدعومة بالابتكار والتميز العلمي.

ونوه البيان إلى أن سيتم افتتاح عدد من هذه البرامج خلال العام الجامعي القادم 2021/2022 لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من البرامج المهنية التي تهدف إلى تنمية قدرات العاملين بعدد من الصناعات المحورية المصرية من خلال التعاون مع العديد من الوزارات المعنية والهيئات الصناعية.

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار خلال تفقد أعمال البناء لاستكمال كامل الحرم الدائم للجامعة بسرعة البناء، حيث من المقرر الانتهاء من بناء الحرم الجامعي للجامعة المصرية اليابانية بالكامل خلال عامين تنتهي في سبتمبر 2023، بالإضافة إلى المنطقة الأكاديمية والتي تحوى 14 مبنى أكاديمي.

ويحتوي الحرم الدائم بالإضافة إلى المنطقة الأكاديمية، ثلاث مناطق أخرى ومنطقة الزائرين وتحوي على مناطق للمعارض والشركات الصناعية وقاعات للتداول والمؤتمرات وفندق، ومنطقة الخدمات العامة والطلابية ويوجد بها استاد قانوني لكرة القدم، وملاعب مفتوحة للتنس وكرة اليد والسلة وصالة مغطاة للألعاب الدفاعية اليابانية، بالإضافة إلى حمام سباحة مغطى بنين/بنات (4)، والمنطقة الرابعة وهي الإسكان الطلابي والإداري لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والجهاز الإداري بها.