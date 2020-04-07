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أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 2ر0% خلال 24 ساعة حتى الساعة 1448 مساء اليوم الخميس بتوقيت نيويورك، ليصل العدد الإجمالي إلى 3ر32 مليون حالة إصابة.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، التي بلغت نسبتها 2ر0%.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، بلغ 74ر3 مليون حالة، بارتفاع طفيف عن نفس التوقيت أمس.

وشهدت ولاية ميشيجان زيادة بنسبة 5ر0 % في الإصابات عن نفس الفترة أمس، ليرتفع الإجمالي بها إلى 928 ألفا و407.

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من حالات الوفاة في الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 129 شخصا بسبب كوفيد- 19.