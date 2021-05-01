الهند تؤكد للصين أن فك الارتباط الحدودي المبكر ضروري

قال وزير الشؤون الخارجية الهندي إس. جايشانكار لنظيره الصيني وانج يي اليوم الجمعة، إن عملية فك الارتباط بين الهند والصين من جميع نقاط الاحتكاك على طول حدودهما في الجزء الشرقي من منطقة لاداخ شمال الهند لم تنته، وأنه من الضروري أن يتم الانتهاء من هذه العملية في أقرب وقت، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



ونقلت بلومبرج عن بيان لوزارة الخارجية الهندية إن "الاستعادة الكاملة للسلام والهدوء في المناطق الحدودية لاشك أنه سيساهم في إحراز تقدم في العلاقات الثنائية".



وقالت بلومبرج إن الوزيرين اتفقا على مواصلة المحادثات على المستوى الرسمي في هذا الشأن.