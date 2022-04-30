أعلن المخرج بيتر ميمي، مخرج مسلسل "الاختيار٣" الذي يعرض حاليا ضمن موسم رمضان 2022، عن انتهاء حلقات المسلسل دراميا اليوم، وغدا ستكون حلقة تسجيلية هامة، من إعداد ورؤية الصحفي أحمد الدريني.



وأضاف بيتر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قائلا: "النهارده آخر حلقة درامية من مسلسل الاختيار، شكرا للثقة الكبيرة إننا نكون جزء من تسجيل فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث"، موجها الشكر لفريق العمل الذي شارك معه خلال الثلاث سنوات الأخيرة.



واختتم: "نتقابل رمضان اللى جاى إن شاء الله فى مسلسل جديد ومشروع كبير جدا بدأ تحضيره من سنين وجه وقته أخيرا".



مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان.





