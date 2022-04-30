مواقيت الصلاة 30 أبريل فى المحافظات، محل بحث مستمر من المواطنين على محرك جوجل، وتسهيلًا عليهم نستكمل نشر المواعيد المحددة للإقامة، وفقًا لإمساكية شهر رمضان.

مواعيد الصلاة فى محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:38 ص

موعد إقامة صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 29: 3

وقت صلاة المغرب 6:32 م

موعد صلاة العشاء 7:56

موعد الصلاة فى محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:41 ص

موعد صلاة الظهر 11:57

وقت صلاة العصر 3:35

موعد صلاة المغرب 6:37 م

إقامة صلاة العشاء 8:02 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:34

موعد صلاة الظهر 11:48 م

وقت صلاة العصر 3:25 م

موعد صلاة المغرب 6:28 م

موعد صلاة العشاء 7:52 م.



مواعيد الصلاة فى محافظة قنا

موعد صلاة الفجر: ٣:٤٣ ص

موعد صلاة الشروق: 5:13 ص

موعد صلاة الظهر: 11:46 ص

موعد صلاة العصر: 3:17م

وقت صلاة المغرب: 6:20 م

وقت صلاة العشاء: 7:40 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:33 ص

وقت صلاة الظهر 11:40

موعد صلاة العصر 3:13 م

موعد صلاة المغرب 6:16 م

وقت صلاة العشاء 7:37 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:45 ص

موعد صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 15: 3

موعد صلاة المغرب 6:19 م

موعد صلاة العشاء 7:37