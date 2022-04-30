 أوكرانيا تتحدث عن هجمات روسية فاشلة على مناطقها الشرقية - بوابة الشروق
السبت 30 أبريل 2022 12:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

أوكرانيا تتحدث عن هجمات روسية فاشلة على مناطقها الشرقية

د ب أ
نشر في: السبت 30 أبريل 2022 - 12:09 م | آخر تحديث: السبت 30 أبريل 2022 - 12:09 م

أدرجت هيئة الأركان العامة الأوكرانية قائمة بهجمات روسية جديدة، مع التركيز على شرق أوكرانيا، لكن دون إظهار أي نجاح لموسكو.

وأضافت في تقريرها حول الوضع اليوم السبت "القتال مستمر".

وتواصل روسيا، حشد قواتها بالقرب من مدينة ازيوم بمنطقة خاركيف.

وتحاول القوات الروسية التقدم برا في العديد من الأماكن، طبقا لما ذكره التقرير، مضيفا أن قوات أوكرانية تصد الهجمات.

وأضاف التقرير أنه في منطقة دنيبروبتروفسك، قصفت وحدات روسية بصواريخ ومدفعية أهدافا، تجري القوات المسلحة الروسية إعادة تجميع صفوفها جزئيا وتعزيز قواتها.

وفي منطقتي "لوهانسك" و"دونيتسك" الشرقيتين، المتنازع عليهما، تم صد 14 هجوما. ودمرت القوات الأوكرانية 11 دبابة وتسع طائرات بدون طيار وسبعة أنظمة مدفعية.

ويتركز جزء كبير من القتال على منطقتي "لوهانسك" و"دونيتسك" الشرقيتين، اللتين يسيطر عليهما انفصاليون موالون لروسيا.

وقبل وقت قصير من الغزو، ذكر بوتين أنه اعترف بأن تلك المنطقتين مستقلتان عن كييف، والاعتقاد السائد هو أن روسيا تركز الآن قوتها للمطالبة بأجزاء من جنوب وشرق أوكرانيا، بعد فشلها في هجومها الأوسع نطاقا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك