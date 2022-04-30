أوكرانيا تتحدث عن هجمات روسية فاشلة على مناطقها الشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدرجت هيئة الأركان العامة الأوكرانية قائمة بهجمات روسية جديدة، مع التركيز على شرق أوكرانيا، لكن دون إظهار أي نجاح لموسكو.

وأضافت في تقريرها حول الوضع اليوم السبت "القتال مستمر".

وتواصل روسيا، حشد قواتها بالقرب من مدينة ازيوم بمنطقة خاركيف.

وتحاول القوات الروسية التقدم برا في العديد من الأماكن، طبقا لما ذكره التقرير، مضيفا أن قوات أوكرانية تصد الهجمات.

وأضاف التقرير أنه في منطقة دنيبروبتروفسك، قصفت وحدات روسية بصواريخ ومدفعية أهدافا، تجري القوات المسلحة الروسية إعادة تجميع صفوفها جزئيا وتعزيز قواتها.

وفي منطقتي "لوهانسك" و"دونيتسك" الشرقيتين، المتنازع عليهما، تم صد 14 هجوما. ودمرت القوات الأوكرانية 11 دبابة وتسع طائرات بدون طيار وسبعة أنظمة مدفعية.

ويتركز جزء كبير من القتال على منطقتي "لوهانسك" و"دونيتسك" الشرقيتين، اللتين يسيطر عليهما انفصاليون موالون لروسيا.

وقبل وقت قصير من الغزو، ذكر بوتين أنه اعترف بأن تلك المنطقتين مستقلتان عن كييف، والاعتقاد السائد هو أن روسيا تركز الآن قوتها للمطالبة بأجزاء من جنوب وشرق أوكرانيا، بعد فشلها في هجومها الأوسع نطاقا.