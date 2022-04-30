السعودية: ضبط 12 ألفا و34 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

أعلنت السعودية، اليوم السبت، ضبط 12 ألفا و34 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة، وترحيل 11 ألفا و623 مخالفا.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 21 وحتى 27 من أبريل الجاري، أسفرت عن ضبط 12034 مخالفا، منهم 7516 مخالفًا لنظام الإقامة، و3002 مخالف لنظام أمن الحدود، و1516 مخالفًا لنظام العمل.

وأوضحت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 199 شخصًا، كما تم ضبط 39 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى 12 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأضافت الوزارة أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 87635 وافدًا مخالفًا منهم 83760 رجلاً، و3875 امرأة، فيما تمت إحالة 76752 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2512 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11623 مخالفًا.

وحذرت الوزارة من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.