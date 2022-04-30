طالبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، بتحرّي الدقة عند نشر معلومات عن موعد عيد الفطر في البلاد، قائلة إنّ الإعلان عن عيد الفطر سيكون عبر القنوات الرسمية للوزارة.

ونقل موقع «هسبريس» المغربي، بيانًا لوزارة الأوقاف جاء فيه أنّ ما ينشر في بعض وسائل الإعلام من أخبار تفيد بحلول شهر رمضان أو عيد الفطر، هو من باب التسابق الصحفي الذي قد يحدث إشكالات في المستقبل.

وأضافت «الأوقاف» أنّ ما يروج في بعض الصفحات باسم الوزارة لا يمت للحقيقة بصلة.

وناشدت الوزارة، مختلف وسائل الإعلام عدم التعامل مع هلال رمضان وعيد الفطر على أساس المعالجة الصحفية وتحقيق السبق، على حد ما نقلت هسبريس.

وتابعت الوزارة في بيانها قائلة إن تحديد عيد الفطر ورمضان من الموضوعات التي ينبغي التريث في نشرها، وانتظار بلاغ وزارة الأوقاف التي تشرف على مراقبة هلال الشهور القمرية.

وكانت وزارة الأوقاف المغربية، قد ذكرت أن صلاة عيد الفطر لهذا العام ستقام في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا، ناشرة أسماء ومواقع المساجد التي ستحتضن الصلاة.