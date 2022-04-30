جونسون: بريطانيا مستمرة في تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وبحسب بيان نشره الموقع الرمسي للحكومة البريطانية، مساء السبت، أطلع «زيلينسكي»، رئيس الوزراء البريطاني على القتال العنيف في شرق أوكرانيا، والحصار المستمر لمدينة ماريوبول، كما حدد المعدات اللازمة للدفاع عن بلاده.



وجدد رئيس الوزراء البريطاني، تأكيده «أنه ملتزم أكثر من أي وقت مضى، بتعزيز أوكرانيا وضمان فشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، مشيرًا إلى الصعوبة التي يواجهها الأوكرانيون من أجل ضمان حريتهم.



وأكد «جونسون» أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، ومد الأوكرانيين بالمعدات التي يحتاجونها للدفاع عن أنفسهم.



كما ناقش القادة التقدم المحرز في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، لإجلاء المدنيين من ماريوبول والقلق بشأن الجرحى هناك، وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى استمرار المملكة المتحدة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني لكييف.



واتفق رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأوكراني، على البقاء على اتصال وثيق بشأن الخطوات التالية، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء الدوليين.