أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، بخروج 25 شخصا بينهم 6 أطفال تحت سن الـ 14، اليوم السبت، من مصنع الصلب "آزوفستال"، الذي لا يزال آخر معقل للقوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول بمنطقة دونباس.

وشهدت ماريوبول، أكبر مدينة مطلة على بحر آزوف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا معارك شرسة، وتمكنت خلالها قوات روسيا ودونيتسك من السيطرة على عموم المدينة باستثناء "آزوفستال".

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات الروسية بعدم اقتحام "آزوفستال" ومواصلة محاصرته.

وترفض مجموعة القوات الأوكرانية المتطرفة المتحصنة داخل المصنع، الذي يضم شبكة معقدة من المرافق تحت الأرضية الاستسلام، بينما أعلنت حكومة كييف عن وجود مدنيين في المصنع أيضا.

من جانبها، أعلنت روسيا مرارا من جانب واحد عن إعلان هدنة إنسانية و تعليق عملياتها العسكرية في المدينة بهدف تمكين المدنيين المفترض تواجدهم في "آزوفستال" من الخروج، غير أن كييف نفت وجود أي اتفاق على فتح ممرات إنسانية هناك.

تأتي هذه التطورات بعد زيارة الأمين العام أنطونيو جوتيريش إلى موسكو وكييف سابقا، وسط ورود تقارير عن موافقة طرفي النزاع على إشراك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنظيم عملية لإجلاء المدنيين من "آزوفستال".