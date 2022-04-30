سجلت كوريا الجنوبية، أقل من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد الأسبوع الجاري لإلغاء استخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، أن البلاد أضافت 43 ألفا و 286 إصابة بكوفيد-19، بما في ذلك 12 حالة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 17 مليونا و237 ألفا و878 إصابة.

ووصل عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 22 ألفا و 794 حالة بزيادة 70 عن اليوم السابق، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.