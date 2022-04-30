حماس: المعركة في القدس لن تنتهي بانتهاء شهر رمضان بل ستبدأ

قال يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم السبت، إن المعركة في القدس لن تنتهي بانتهاء شهر رمضان بل ستبدأ.

وهدد السنوار خلال خطاب له في غزة، بأن "سيف القدس" وهو الاسم الذي أطلقته حماس على المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل العام الماضي "لن يغمد حتى التحرير والعودة".

وتابع السنوار قائلا: "على الجميع التهيؤ لمعركة كبرى من أجل المسجد الأقصى ومع العالم فرصة أن يتحرك للحيلولة دون وقوع هذه المعركة لكن نحن كفلسطينيين وعرب ومسلمين على أتم الجهوزية والاستعداد".

وحذر السنوار الاحتلال الإسرائيلي من السماح باقتحام المسجد الأقصى خلال احتفالها بيوم استقلاها الشهر المقبل، ومنع تكرار صورة "استباحة جنود الاحتلال" للمسجد.

وأضاف: "من يأخذ القرار بتكرار هذه الصورة فهو قد أخذ بنفسه قرارًا باستباحة آلاف الكُنس والمعابد اليهودية في العالم أجمع.. نفضل ألّا تتحوّل المعركة إلى دينية لكن إذا أراد قادة الاحتلال فنحن لها وقد قبلنا التحدي وعند مقدساتنا وديننا لن نبخل بشيء ولن نتردد في اتخاذ القرار وليكن الثمن ما يكون".

وطالب الفصائل الفلسطينية وأجنحتها العسكرية بأن تكون على أهبة الاستعداد والجهوزية، مهددا بإطلاق 1111 قذيفة صاروخية في الرشقة الأولى على الاحتلال عند بدء المواجهة المقبلة.

ومن جهة أخرى أعلن السنوار أن استعدادات ومشاورات تجري لتشغيل الخط البحري لقطاع غزة بالتنسيق مع "محور القدس" بهدف "كسر الحصار بشكل كامل عن القطاع".

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على قطاع غزة بما في ذلك التحكم بمجاله البحري، منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حماس على القطاع بالقوة بعد جولات اقتتال مع السلطة الفلسطينية.