ارتفعت أسعار الذهب، 10 جنيهات بأسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، قبل إغلاق تداوله في البورصات العالمية للأجازة الأسبوعية، حيث ارتفع سعر جرام عيار 21 ليسجل نحو 1130 جنيها، مقارنة بـ 1120 جنيها أمس، وفقا لنادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية السابق بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب نجيب، صعد سعر جرام عيار 24 ليسجل نحو 1275 جنيها مقارنة بـ1265 جنيها، كما قفز سعر جرام عيار 18 ليسجل نحو 960 جنيها، مقارنة بـ950 جنيها، وزاد سعر الجنيه الذهب 80 جنيها ليسجل 9040 جنيها.

وعالميا، ارتفعت الأسعار الفورية للمعدن الأصفر في البورصات العالمية بنسبة 0.13% ليسجل 1896 دولارا للأونصة، كما زادت العقود الآجلة بنسبة 1.08% لتسجل 1911 دولارا للأوقية، وفقا لبلومبيرج.