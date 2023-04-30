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إنجاز مصري جديد لميار شريف في بطولة مدريد للتنس

علي البحيري
نشر في: الأحد 30 أبريل 2023 - 12:04 ص | آخر تحديث: الأحد 30 أبريل 2023 - 12:04 ص

تأهلت بطلة التنس المصرية العالمية ميار شريف للمرة الأولي في تاريخ التنس المصري للدور الرابع في بطولة "مدريد المفتوحة"، بعد فوزها علي المصنفة الخامسة علي العالم، الفرنسية كارولين جارسيا.

فازت ميار شريف بالمباراة بمجموعتين بدون رد بنتيجة ٧-٦، ٦-٣، وبذلك تكون البطلة المصرية أول من يفوز على لاعبة بهذا التصنيف وأول من يتأهل لذلك الدور في بطولة مدريد بإسبانيا في تاريخ التنس المصري.

تأتي تلك البطولة في استعدادات البطلة المصرية لبطولة رولاند جاروس بفرنسا، التي تعتبر العرس العالمي في بطولات التنس في العالم علي الاطلاق، والتي ستنطلق منافساتها يوم الثامن والعشرون من شهر مايو.


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