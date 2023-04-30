الرئيس الفلبيني يؤكد تصميمه على إقامة علاقات أقوى مع الولايات المتحدة قبل لقاء بايدن

أكد الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، على أنه "مصمم على إقامة علاقات أقوى" مع الولايات المتحدة، وذلك قبيل لقاء الرئيس الامريكي جو بايدن في واشنطن.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن ماركوس قوله في خطاب تم بثه على الهواء اليوم الاحد، قبيل مغادرته بلاده متوجها إلى الولايات المتحدة: "سنعيد التأكيد على التزامنا بتعزيز تحالفنا طويل الأمد، كأداة للسلام ومحفز للتنمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وباقي أنحاء العالم".

ومن المقرر أن يجتمع الزعيمان في البيت الأبيض غدا الاثنين.

وتأتي الزيارة بعد أشهر من قيام الفلبين بمنح الولايات المتحدة وصولا أكبر إلى مواقعها العسكرية، مما يمهد الطريق أمام تواجد أمريكي أكبر في آسيا والمحيط الهادئ، في ظل تصاعد التوترات مع الصين بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وكانت الولايات المتحدة اتهمت الصين في وقت سابق، بمضايقة السفن الفلبينية بعد أن كادت سفن من البلدين أن تصطدم ببعضها البعض في بحر الصين الجنوبي قبل أسبوع.