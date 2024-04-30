إسكان النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الفيومي علي موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للعام المالي 24/25.

وبلغت تقديرات إجمالي موازنة الهيئة 3.6 مليار جنيه للعام المالي المقبل ، مقابل 2.6 مليار جنيه للعام المالي الجاري بزيادة بلغت نحو 930 مليون جنيه.

كما بلغت تقديرات صافي الربح عن العام المالي 24/25 نحو 86.2 مليون جنيه ،مقابل 84.6 مليون جنيه خلال العام الجاري بزيادة بلغت نحو 1.6 مليون جنيه.

وبلغت تقديرات بند الخدمات المشتراه زيادة بلغت 935.3 مليون جنيه بموازنة العام المقبل، مقابل 531.9 مليون جنيه اعتمادات بموازنة العام المالي الجاري.