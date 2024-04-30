 إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي - بوابة الشروق
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إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي

محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 9:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 9:50 م

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص، نقلوا إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات

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