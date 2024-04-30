رئيس جهاز دمياط الجديدة: تكثيف الاستعدادات لاستقبال أعياد الربيع وموسم الصيف

صرح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بأن المدينة تشهد حالة من النشاط لفريق العمل بالإدارات المعنية بجهاز المدينة استعدادا لموسم الصيف وأعياد الربيع، لإظهار المدينة بالصورة الحضارية والجمالية أمام المصطافين والزائرين.

وأوضح "خلف الله"، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الأقبال على مصيف المدينة يزيد عن الأعوام السابقة لتبوؤها موقعا متميزا على خريطة المصايف المصرية، حيث يأتي ذلك مردودا لخطة التطوير التي تم البدء فيها بتطوير منافذ الخدمات التي تم الانتهاء من تطويرها بـ12 منفذًا بالصورة التي تليق بخطة التطوير في كل المحاور بالمنطقة، مع القيام بحملة نظافة شاملة لمنطقة الشاطئ والكورنيش نتيجة تكاثر الرمال نظرًا للعوامل الجوية خلال تلك الفترة، وجارٍ الانتهاء من أعمال الزراعة والتجميل بمدخل الشاطئ العام و الكورنيش، بالإضافة إلى البدء في زراعة النموذج المطور بالشاطئ العام للعمل على تحسين الرؤية البصرية والجمالية للكورنيش.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه في إطار الحرص على توفير الخدمات الأمنية والصحية تم التنسيق مع قسم شرطة المدينة والمرور ومديرية الشؤون الصحية وخدمة الإسعاف استعدادا للموسم الصيفي.