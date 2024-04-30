رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين: مركز تدريب النقابة وصل لمستوى عال من الاحترافية

قال مجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، إن التطوير الذي شهده مركز التدريب، استطاع الوصول به إلى مستوى عال من الاحترافية، حيث بات يضم استديوهات تصوير، واستديوهات إذاعية، علاوة على وحدات مونتاج، يستطيع أي شخص من خلالها تقديم محتوي رقمي متميز.

جاء ذلك خلال احتفالية لإطلاق مشروع تطوير مركز التدريب وإعادة افتتاح الاستوديوهات، بنقابة الصحفيين، اليوم، بعد إعادة تهيئة وتشغيل وتوظيف كامل البنية التحتية التي تم تشييدها خلال السنوات الماضية بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، والنقيب الأسبق للنقابة يحيي قلاش، وأعضاء مجلس النقابة.

وأضاف إبراهيم: "بحكم تخصصي في النقابة، كنت متابعًا للتطوير عن قرب، ورأيت المركز أكثر من مرة في الفترات السابقة، وتم بذل جهدا كبيرا به، حيث كان هناك الكثير من العقبات كعدم امتلاك أدوات تشغيلية ذات كفاءة عالية".

ولفتت إبراهيم إلى مشاركته في دورات لجنة القيد السابقة التي عقدت بالمركز، والتي عقدت بشكل علمي ومنهجي، مستطردًا:" هذا يعتبر أساس جيد لنبني عليه الفترة المقبلة، لكي يتم اختيار العضو الذي سيمثل النقابة بشكل علمي وصحيح وسليم".