تباين في مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات ببورصة موسكو اليوم

تباينت مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات التداول.

وارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 09ر0 % ليصل إلى 29ر3481 نقطة، لدى افتتاح جلسة التداول، فيما ارتفع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 01ر0 % ليصل إلى 55ر1177 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:16 صباحا (07:16 صباحا بتوقيت جرينتش) ارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 03ر0% ليصل إلى 14ر3479 نقطة، فيما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 03ر0% ليصل إلى 03ر1177 نقطة.

ومن ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بنسبة 12ر0% ليصل إلى 11ر93 روبل في بورصة موسكو، كما ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بنسبة 36ر0% ليصل إلى 64ر99 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليوان بنسبة 09ر0% ليصل إلى 727ر12 روبل.