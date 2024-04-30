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تباين في مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات ببورصة موسكو اليوم

موسكو (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 1:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 1:05 م

تباينت مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات التداول.

وارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 09ر0 % ليصل إلى 29ر3481 نقطة، لدى افتتاح جلسة التداول، فيما ارتفع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 01ر0 % ليصل إلى 55ر1177 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:16 صباحا (07:16 صباحا بتوقيت جرينتش) ارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 03ر0% ليصل إلى 14ر3479 نقطة، فيما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 03ر0% ليصل إلى 03ر1177 نقطة.

ومن ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بنسبة 12ر0% ليصل إلى 11ر93 روبل في بورصة موسكو، كما ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بنسبة 36ر0% ليصل إلى 64ر99 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليوان بنسبة 09ر0% ليصل إلى 727ر12 روبل.


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