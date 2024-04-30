من هو الزعيم المسلم حمزة يوسف رئيس وزراء اسكتلندا المستقيل؟

أعلن حمزة يوسف استقالته من منصب رئاسة الحكومة الاسكتلندية وزعامة الحزب الوطني الاسكتلندي.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من إنهاء يوسف تحالف الحزب الوطني الاسكتلندي مع حزب الخضر الاسكتلندي، مما أدى إلى تصويتين بحجب الثقة قدمتهما أحزاب المعارضة ويبدو أن يوسف سيخسره على الأرجح.

وقال يوسف خلال إعلان متلفز: "أنا لست على استعداد للمقايضة بقيمي ومبادئي أو عقد صفقات مع أي كان لمجرد الاحتفاظ بالسلطة".

وتعثرت حظوظ الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاستقلال وسط فضيحة تمويل واستقالة نيكولا ستورجيون من رئاسة الحزب العام الماضي. وتلا ذلك صراع داخلي حول مدى التقدم الذي يجب أن يقدمه الحزب لسياساته في سعيه لجذب الناخبين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال يوسف إنه "واثق تمامًا" من قدرته على الفوز في تصويت بحجب الثقة.

وقال يوسف، وهو زعيم مسلم لحزب سياسي كبير وأصغر زعيم منتخب في اسكتلندا، إنه "قلل من شأن" مستوى الأذى بعد إنهاء اتفاق تقاسم السلطة مع حزب الخضر الاسكتلندي الأسبوع الماضي.

وقال: "لقد خلصت إلى أن إصلاح العلاقة عبر الانقسام السياسي لا يمكن أن يتم إلا بوجود شخص آخر على رأس السلطة".

وأدت استقالة يوسف من منصب زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي إلى البحث عن خليفته وبالتالي الوزير الأول الجديد. وسيحتاج البرلمان الاسكتلندي إلى دعم أي بديل في هذا المنصب في غضون 28 يومًا. وستجرى انتخابات إذا لم يتم التوصل إلى أغلبية.

من حمزة يوسف؟

ويوسف المولود في جلاسكو، والذي هاجر أجداده ووالده إلى اسكتلندا من باكستان في الستينيات، تم الترحيب به باعتباره محاوراً بارعاً يأمل الحزب الوطني الاسكتلندي أن يتمكن من توحيد الحزب الوطني الاسكتلندي المنقسم.

ومع ظهور الدعم للسياسة المركزية للحزب الوطني الاسكتلندي ــ استقلال اسكتلندا عن بقية المملكة المتحدة ــ تولى المسؤولية في مارس 2023 بعد فوزه في معركة القيادة.

وكان من المقرر أن تستمر فترة ولايته لمدة عام واحد فقط، وقال يوسف "لم أكن أحلم قط بأنني سأحظى في يوم من الأيام بشرف قيادة بلدي".

شغل يوسف مناصب وزارية متنوعة في إسكتلندا، بما في ذلك وزير الصحة، ووزير النقل، ووزير العدل، وأصبح أول مسلم يتولى قيادة حزب سياسي كبير في بريطانيا.

وفي عام 2014، واجه اتهامات بتجنب التصويت على تشريع زواج المثليين، وألقى باللوم في تلك الفترة على كيت فوربس، منافسته في رئاسة الحزب الوطني الإسكتلندي، التي كانت لها أفكار محافظة مستوحاة من الكنيسة الإنجيلية الاسكتلندية.

في عام 2021، رفع يوسف وزوجته الثانية نادية النخلة شكوى بتهمة التمييز على حضانة رفضت استقبال ابنتهما، ورغم نفي الحضانة هذه الاتهامات، فإن الهيئة المسؤولة عن عمليات التدقيق وجدت الشكوى مبررة، وبعد ذلك أسقط الزوجان الدعوى.

في أعقاب فوزه برئاسة الوزراء في العام الماضي، أثنى يوسف على جديه وأمه اللذين جاءا من باكستان قبل 60 عامًا، معتبرًا أنهما لم يكونا يتصوران أبدًا أن حفيدهما سيصبح رئيس وزراء اسكتلندا.