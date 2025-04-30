بيان غزل المحلة بعد الخسارة من إنبي في الدوري

أصدر نادي غزل المحلة بيانا عقب الخسارة أمام إنبي بمسابقة الدوري.

وفاز إنبي على ضيفه غزل المحلة بهدف نظيف في ثاني مباريات الفريق البترولي بمجموعة الهبوط من بطولة الدوري المصري.

وجاء البيان كاملا:

"يعرب مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم عن استنكاره الشديد وإدانته الكاملة لما تعرض له الفريق من مؤامرة مكتملة الأركان خلال مباراة نادي إنبي الأخيرة، والتي تجاوزت كل حدود العدالة والروح الرياضية وأساءت إلى نزاهة المسابقة".

"لقد بدأت المؤامرة مبكرًا بقرار نقل المباراة من ملعبها الأصلي (ستاد المقاولون العرب) إلى ستاد بتروسبورت، في محاولة مكشوفة لإقصاء الجماهير عن دعم فريقها، مرورًا بتجاهل اعتراضات النادي الرسمية، وانتهاءً بفضيحة إسناد إدارة اللقاء إلى حكم كان موقوفًا ، في سابقة غير مقبولة تضرب مصداقية المسابقة في الصميم".

"وقد شهدت المباراة تحكيمًا منحازًا منذ البداية وقرارات فادحة أسهمت بشكل مباشر في التأثير على مجريات اللقاء ونتيجته، من احتساب ركلة جزاء وهمية قبل أن يتدخل حكم تقنية الفيديو (VAR) لإلغائها، مرورًا بترصد واضح ضد مجلس إدارة النادي الحاضر في المدرجات، وصولًا إلى إيقاف المباراة وطرد نائب رئيس مجلس الإدارة في مشهد غير مسبوق".

"تصرفات حكم المباراة أكدت بما لا يدع مجالًا للشك صحة ما أثير من تحفظات حول تعيينه لإدارة اللقاء رغم عودته حديثًا من الإيقاف، وهو ما يطرح تساؤلات خطيرة حول دوافع القرار وتوقيته"

"بناءً عليه، يؤكد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم

أولا - أن ما حدث يمثل استهدافًا مباشرًا للنادي وجماهيره، وكشفًا واضحًا عن خلل جسيم في إدارة المنظومة الكروية في مصر.

ثانيا - أن النادي يحتفظ بكامل حقوقه القانونية في التصعيد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة أمام جميع الجهات المختصة.

ثالثا -أن النادي يطالب بفتح تحقيق فوري وشفاف في كافة ملابسات نقل المباراة وتعيين طاقم التحكيم، مع محاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذا العبث بمصير المسابقة وعدالتها".

"ويجدد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم تأكيده على أنه لن يصمت أمام هذه المهزلة، وسيواصل الدفاع عن تاريخه، وجماهيره، وقيم المنافسة الشريفة بكل السبل القانونية والمؤسسية المتاحة".