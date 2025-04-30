جوتيريش: الشرق الأوسط في مفترق طرق حرج

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الثلاثاء من أن الشرق الأوسط في مفترق طرق حرج.

وقال في نقاش في مجلس الأمن الدولي إن "الوعد بحل الدولتين معرض لخطر التلاشي تماما... الإرادة السياسية لتحقيق هذا الهدف تبدو بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى".

وحث جوتيريش الدول على تجاوز التصريحات وتحديد خطوات محددة لإحياء حل الدولتين.

وقال: "الوقت يمر، الوقت ينفد".

وأعرب جوتيريش عن قلق عميق إزاء تدهور الوضع في قطاع غزة، حيث قتل ما يقرب من ألفي فلسطيني منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي.

وأدان الأمين العام للمنظمة الدولية استمرار الحصار المفروض على إدخال المساعدات للقطاع، الأمر الذي وضع أكثر من مليوني شخص في حالة طوارئ إنسانية وصفها بأنها "تفوق الخيال".

وقال جوتيريش: "أشعر بالقلق من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تشير إلى أن المساعدات تستخدم كوسيلة ضغط لتحقيق مكاسب عسكرية... المساعدات ليست ورقة مساومة. إنها غير قابلة للتفاوض".