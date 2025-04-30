البرلمان الأوروبي: الصين ترفع العقوبات عن نواب الاتحاد الأوروبي

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أعلن البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن الصين رفعت العقوبات المفروضة على العديد من نواب البرلمان الأوروبي، وأعضاء لجنته الفرعية المعنية بحقوق الإنسان.

وحظرت العقوبات على النواب دخول أراضي الصين أو القيام بأي أعمال تجارية مع بكين.

واتخذت الصين الإجراءات العقابية في عام 2021 كرد فعل على عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب قمع أفراد أقلية الويغور المسلمة في إقليم شينجيانج.

ولاحقا علق البرلمان الأوروبي المحادثات المتعلقة باتفاق استثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين في 2021, ثم علق جميع المحادثات الرسمية مع الصين في 2023.