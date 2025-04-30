تحدث الفنان إياد نصار، عن تجربته في مسلسل « ظلم المصطبة»، الذي ألقى الضوء على التأثير السلبي لسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الزوجية وما قد يسببه من أزمات عائلية.

وقال خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E»، إن الدين يظل قيمة هامة في حياة الإنسان، لكن الإشكالية تكمن في بعض التفسيرات التي أصبحت تشكل عبئا وظلما على المرأة، بالإضافة إلى العادات التي تخرج من عباءة تفسير البعض للدين.

واستشهد بشخصية «بسمة» في المسلسل، كمثال على هذا الظلم المجتمعي الناتج عن التفسيرات والأعراف، قائلا: «هي لم تخطئ، لكن اقتربت من شبهة الخطأ، فحُوكمت مجتمعيا كأنها أخطأت، تفسير البعض للدين حاكمها كأنها أخطأت، مع أن الدين واضح تماما؛ لكن تفسيرات البعض للدين هي التي تخلق الظلم».

كما تحدث عن مشهد «البشعة» الذي ظهر في المسلسل، مؤكدا أن الظاهرة موجودة بالفعل في مناطق عربية مختلفة، بما في ذلك الأردن وبنفس الاسم والفكرة، «طقس قديم يستخدم لإثبات البراءة من تهمة ما، حيث يقوم شخص يدعى المُبَشع بتسخين قطعة معدنية (طاسة) لدرجة الاحمرار ويطلب من المتهم لعقها، فإن لم يتأذ لسانه اعتبر بريئا».

ووصف تجسيد المشهد بأنه كان مهينا للغاية، قائلا: «المشهد فيه إهانة، لما كنت بمثل كنت حاسس بشكل الإهانة، إن فيه شخص صادق ويُهان، ورغم أنه أثبت براءته وأصبح هناك فرحة؛ لكن هو أهين إنسانيا واتكسر».

وعلى صعيد آخر، كشف عن مشاريعه الفنية الجديدة، لافتا إلى الانتهاء مؤخرًا من إنتاج فيلم كوميدي بعنوان «من أيام الجيزة»، بالإضافة إلى الانتهاء من تصوير فيلم «مشروع إكس» الذي يشارك فيه مع الفنان كريم عبد العزيز وينتظر عرضه خلال العيد.